Zweite Hitzewelle des Jahres läutet Sommerferien ein: Tirol schwitzt bei bis zu 34 Grad

Jede Menge Sonne, jede Menge Hitze – so lauten die Wetteraussichten fürs erste Ferienwochenende in Tirol. Die Gewittergefahr nimmt erst ab Montag wieder zu.

Innsbruck – Mit feinstem Badewetter startet Tirol heuer in die Sommerferien: Das Wochenende verspricht jede Menge Sonnenschein und bis zu 34 Grad, Gewitter bleiben die Ausnahme. Erst im Laufe der neuen Woche wird die „hochsommerliche Phase" wieder von einer wechselhafteren abgelöst, prognostiziert Reinhard Prugger von den Meteo Experts.

Schon zur Zeugnisvergabe am Freitag scheint im ganzen Land die Sonne, die Temperaturen klettern in Richtung 30 Grad. Getrübt wird das ganze nur von einzelnen Quellwolken, Gewitter sind sehr unwahrscheinlich.

Richtig Fahrt auf nimmt die zweite Hitzewelle des Jahres am Wochenende. Am Samstag gehen sich schon Werte knapp über 30 Grad aus. Ein paar Wolkenfelder ziehen durch, besonders auf der Südseite des Alpenhauptkamms geht laut dem Osttiroler Meteorologen auch das eine oder andere Wärmegewitter nieder.

Wieder zurück geht die Gewittergefahr am Sonntag , Sonne und Hitze geben klar den Ton an. Die Höchstwerte erreichen 34 Grad.

Unverändert heiß, aber wieder im Mix mit Niederschlägen dürfte dann die erste Ferienwoche beginnen. Sowohl am Montag als auch am Dienstag könnte das Badewetter gegen Abend zumindest lokal in Gewittern gipfeln. „Zur Wochenmitte flacht die Hitzewelle ab und es wird insgsamt wieder labiler", meint Prugger.