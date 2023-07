Strafiato, Gassenspiele, Pizzera & Jaus: Das ist am Wochenende los in Tirol

Die zweite Stau- und Hitzewelle in diesem Sommer rollen am Wochenende durch und über Tirol. Ob da der Eventkalender für Abkühlung sorgen wird? Keineswegs, denn der ist dicht gefüllt: So lassen Streetbands aus ganz Europa in der Landeshauptstadt die Temperaturen steigen, Punkbands heizen in der Innsbrucker pmk die Räume ein. Im Telfser Schwimmbad sorgt das Life Radio für sommerliche Unterhaltung und das Strudelfest in Seefeld für den Genuss. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.