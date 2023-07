Vermeintliche Investitionen brachten Frau um mehrere tausend Euro

Oetz – Ende April eröffnete die Deutsche, die in Tirol lebt, ein Tradingkonto auf einer Website. Dort sollte sie Geld in verschiedene hochspekulative Geschäfte investieren. Das Versprechen: hohe Gewinne in kurzer Zeit. Schon bald nach der Kontoeröffnung meldete sich ein „persönlicher Omersfinace-Betreuer“ bei der 45-Jährigen. Per WhatsApp, E-Mail und auch telefonisch. Der Unbekannte eröffnete für die Frau noch ein weiteres Onlinekonto. Dann verleitete er sie zu mehreren Überweisungen. Mit dem Geld sollten Gebühren, Steuern und Ähnliches bezahlt werden.