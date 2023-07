US-Rocker Eagles kündigen Abschiedstournee an

Die US-Rockband Eagles, die durch Hitsong wie "Hotel California", "Take It Easy" oder "Peaceful Easy Feeling" in den 70er Jahren berühmt wurde, hat ihre Abschiedstournee angekündigt. Mit "The Long Goodbye" wollten sie nach 52 Jahren zum letzten Mal auf Tour gehen, teilte die Band am Donnerstag (Ortszeit) auf ihrer Webseite mit. Sie hätten viel länger durchgehalten, als sie sich je erträumt hätten. "Dies ist unser Abgesang, aber die Musik geht weiter und weiter", hieß es.