Sommertheater Kitzbühel widmet sich heuer der Partnersuche im Internet

Kitzbühel – Es ist eines der künstlerischen Bollwerke in der Sportstadt Kitzbühel: das Sommertheater. Bereits seit 22 Jahren sorgen Michaela Reith und Leopold Dallinger für Highlights auf der Bühne mit wechselnden Schauspielern. Wobei das so nicht ganz stimmt, mit der Kitzbühelerin Sandra Cirolini gibt es eine weitere Konstante.

Heuer ist es ab 27. Juli so weit, das Sommertheater Kitzbühel präsentiert das Stück „Like you“ des Schweizer Autors Markus Köbeli. Regie führt Leopold Dallinger und es spielen Sandra Cirolini, Francesco Cirolini, Felicitas Lukas und Robert Ritter.

Der Inhalt des Stücks könnte nicht zeitgemäßer sein, es geht ums Onlinedating. „Es handelt von vier Singles, die einander im Laufe des Stückes begegnen und zusammenkommen werden, in welcher Form auch immer wird nicht verraten“, schildert Dallinger bei einer Pressekonferenz zum Start der Proben vor Ort in der Musikschule Kitzbühel. Hier hat das Sommertheater auch heuer seine Heimat gefunden. Gespielt werden alle Vorstellungen im Saal der Landesmusikschule.

Am 27. Juli um 18.30 Uhr findet die Gala-Premiere mit Sekt-Empfang und Flying Buffet im Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel statt. Die weiteren Vorstellungen sind am 3., 4., 10., 11., 17. und 18. August jeweils um 20 Uhr in der Landesmusikschule. Infos und Tickets unter: www.sommertheater-kitzbuehel.at