Sturz mit Mofa: Polizei sucht nach Unfall in Innsbruck nach Zeugen

Ein 73-Jähriger kam mit seinem Motorfahrrad zu Sturz. Ob jemand am Unfall beteiligt war, daran kann sich der Mann nicht mehr erinnern.

Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Innsbruck sucht die Polizei nach Zeugen und den beiden Ersthelfern.

Ein 73-Jähriger fuhr gegen 18.50 Uhr mit seinem Mofa von der Mühlauer Brücke in die Herzog-Eugen-Straße und war in weiterer Folge auf dem Weg in Richtung Reichenauer Straße. Dabei kam er zu Sturz.