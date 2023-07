Der kommende Oktober wird in ganz Tirol erstmals zum „YUnges KUltur MOnat“.

Innsbruck – Das vom Land Tirol mit 30.000 Euro geförderte „YUnges KUltur MOnat OKTober“ präsentieren zu dürfen, sei für ihn ein absoluter Wohlfühltermin, so der aus einer Landtagssitzung ins bilding geeilte LH – und Kulturreferent – Anton Mattle. Ein von bilding-Chefin Monika Abendstein und Pia Sandner „erfundenes“ Projekt, bei dem der Name Programm ist. Wird es während des ganzen Oktober doch an zehn über das ganze Land verstreuten Kunst- bzw. Kulturorten von diesen individuell betreute Workshops in den unterschiedlichsten künstlerischen Disziplinen für Kinder und Jugendliche geben.

Gedacht als Impulsgeber, um die eigene Kreativität zu entdecken. Als Wecker von Neugier zu eigenem Gestalten, zum Selbst-Hand-Anlegen, nicht zuletzt als Anleitung, um die Welt zu gestalten. Etwas, das das Innsbrucker bilding seit vielen Jahren mit großem Erfolg tut. Und das nicht nur im Oktober, sondern während des ganzen Jahres.

Die Spielorte des „YUnges KUltur MOnat OKTober“ werden völlig unterschiedlich sein, ein alter Heustadl etwa in Pettneu, in Schwaz die Altstadt. In Kufstein soll von den jungen „KünstlerInnen“ gemeinsam eine riesige Plastik gebaut werden, das Haller Kulturlabor Stromboli plant einen musikalischen Klangraum, in der alten Neustifter Schule sollen Graffitis gemalt, am Brenner ungewöhnliche Räume erkundet werden. Finale des „YUnges KUltur MOnat OKTober“ ist bei den Premierentagen am 4. November.