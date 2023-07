Von Gewitter überrascht: Kletterin aus alpiner Notlage in Hainzenberg gerettet

Hainzenberg – Eine 21-jährige Niederländerin geriet am Donnerstag im Zillertal in alpine Notlage. Sie stieg am Nachmittag allein in den „Klettersteig Gerlossstein“ ein. Gegen 17.10 Uhr hatte sie die Hälfte des Klettersteiges bereits durchstiegen und befand sich auf Höhe des „Zichnaplatzl“, als Gewitterwolken aufzogen und der Regen einsetzte. Aufgrund der sich verschlechternden Wetterlage suchte sie Schutz unter einem Felsvorsprung und setzte einen Notruf ab.