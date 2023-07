TT-Café macht am Samstag Halt vor dem Inntalcenter in Telfs

Ein kostenloses Frühstück, Musik, Unterhaltung und ein Quiz: All das wartet am Samstag vor dem Inntalcenter auf TT-LeserInnen.

Telfs – Die Wetterprognose ist hervorragend, die Gäste sind geladen, die Saiten gestimmt: Einem weiteren erfolgreichen TT-Café steht nichts mehr im Weg. Am morgigen Samstag lädt die Tiroler Tageszeitung wieder zu einem kurzweiligen Vormittag am Vorplatz des Inntalcenters in der Marktgemeinde Telfs. Bei Testa Rossa caffè von Wedl, Brot- und Süßwaren aus der Hofer Backbox und Mineralwasser von Silberquelle dürfen sich alle Besucherinnen und Besucher auf schöne Stunden freuen.