Humor und Abgrund

Bern –Der Tiroler Autor Händl Klaus wird mit dem Literaturpreis des Kantons Bern ausgezeichnet. Händl, geboren 1969 in Innsbruck, wird für sein Hörspiel „Zrugg“ gewürdigt, das zuletzt auch als österreichisches Hörspiel des Jahres ausgezeichnet wurde. In der „Zrugg“-Produktion des ORF Tirol war die kürzlich verstorbene Schauspielerin Julia Gschnitzer in einer ihrer letzten Rollen zu erleben.