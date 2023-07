Grüne Events und Löhne: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Auch Tourismus und Veranstaltungsbranche müssen nachhaltiger werden. Über diesen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und die Verleihung des Österreichischen Umweltzeichens an die Innsbruck Information und Reservierung GmbH wird Barbara Plattner, Chefin von Innsbruck Tourismus, in „Tirol Live“ sprechen.