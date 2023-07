Quad-Absturz in Sellrain: 60-Jähriger war kurz bewusstlos

Der Deutsche kam vom Forstweg ab und stürzte bis zum Fotscherbach ab. Er wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Sellrain – Ein Ausflug mit einem Quad endete für einen 60-Jährigen am Donnerstag in der Innsbrucker Klinik. Der Deutsche war gegen 13.30 Uhr auf einem Forstweg von der Potsdamer Hütte talwärts in Richtung Sellrain unterwegs. Er fuhr hinter einem 29-Jährigen, als er aus bislang unbekannter Ursache rechts vom Forstweg abkam.