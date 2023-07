Neues Zuhause für Fuchs und Dachs im Alpenzoo, Alpenflugsaurier als heimlicher Star

Nach monatelanger Bauzeit wurde am Donnerstag die neue Fuchs- und Dachsanlage eröffnet. Auch die Kurzohrmaus und erstmalig ein Dinosaurier fanden Platz.

Innsbruck – Die neue Fuchs- und Dachsanlage „Untertierisch“ im Innsbrucker Alpenzoo wurde am Donnerstag nach 16 Monaten Bauzeit feierlich eröffnet. Neben den Steinböcken können die neuen Tiere sowohl in der Schlafbox als auch in den Außenanlagen beobachtet werden.