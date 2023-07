Beim Abkoppeln losgerollt: Lkw stürzte in Sölden über steilen Abhang

Sölden – Glück im Unglück hatte ein Lkw-Lenker am Freitagvormittag in Sölden. Der Mann war gegen 11.40 Uhr mit seinem Fahrzeug auf einer Leerfahrt in Richtung Tal unterwegs und wollte zwischen Kehre 7 und 8 auf der Gletscherstraße den Anhänger abkoppeln. Wie die Polizei berichtet, machte da wohl die Kupplung nicht ganz mit, was den Fahrer dazu verleitete, sein Fahrzeug zu verlassen und von Hand nachzuhelfen.