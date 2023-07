Nach Bewerb in Ischgl: Feuerwehrjugend rüstet sich für Bundesbewerb in Lienz

Lienz – Vom 30. Juni 2023 bis 1. Juli 2023 fanden der Tiroler Landesfeuerwehrjugendbewerb und das Landesfeuerwehrjugendlager in Ischgl statt. Schnelligkeit und Geschick waren bei den Aufgaben gefordert. Die Jugendlichen zwischen elf und 15 Jahren mussten unter anderem über einen Wassergraben springen, Hürden überwinden, über einen Balken laufen und am Ende einen Staffellauf bewältigen.

Alle Osttiroler Jugendgruppen erreichten das Abzeichen in der Kategorie Bronze. Die Jugendgruppe Assling-Lienz 1 belegte in der Kategorie Silber den 1. Platz und wurde Landessieger. Der Bundesjugendleistungsbewerb mit 700 Teilnehmern geht vom 18. bis 20. August in Lienz über die Bühne. (TT.com)