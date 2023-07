Rauchen im Auto, wenn Kinder mitfahren: Wo ist es verboten und welche Strafen drohen?

Seit Mai 2018 gilt in Österreich ein Rauchverbot in Autos, wenn sich Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren darin befinden. Wer das ignoriert, riskiert eine Verwaltungsstrafe von bis zu 100 Euro. Nun will auch Deutschland nachziehen. Ein Entwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) liegt bereit. In vielen anderen Ländern in Europa ist das Gesetz schon durch. Ein Überblick.