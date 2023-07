Sturz nach Bremsmanöver: Biker (47) erlitt bei Karres schwere Verletzungen

Karres – Am Freitag gegen kurz nach 10 Uhr fuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland auf der B171 von Karres in Richtung Roppen. Vor ihm hatte sich aufgrund eines Hindernisses auf der Fahrbahn ein Stau in beide Richtungen gebildet– laut Polizeibericht etwa im Bereich des Straßenkilometers 128, 2.

Im Stau wartende Autofahrer setzten sofort die Rettungskette in Gang. Der 47-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen an Beinen und am Kopf. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle für ca. 30 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt. (TT.com)