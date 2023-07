Konditorei in Pradl wird übergeben: Nach 65 Jahren radeln die Walters in Pension

Langsam rückt der Tag der Schlüsselübergabe an den Nachfolger näher. Ende Juli ist dann nicht nur die Konditorei Walter Geschichte – auch die Familie muss sich umstellen. Vom Vollzeit­betrieb auf null – für Thomas genau das Richtige. „Ich will Rad- und Skitouren machen“, kündigt er an. Andreas ist nicht so sicher. „Ich bin gespannt, wie es wird, plötzlich umzuschalten.“