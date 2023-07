Brennende Sauna löste Großeinsatz in Schwendt aus: 35 Mann rückten an

In einer als Lager genutzten Sauna fingen gestapelte Kartons Feuer, da sich der Sauna-Ofen aus ungeklärten Gründen selbst eingeschaltet hatte. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, ein Helfer in Zivil wurde ins Krankenhaus gebracht.

Schwendt – In der Sauna im Keller eines Wohnhauses in Schwendt brach am Freitag gegen 11 Uhr Feuer aus. Bislang konnte nicht geklärt werden, warum der Sauna-Ofen sich eingeschaltet hatte. Denn benutzt wurde die Sauna nur mehr als Lager für Kartonschachteln. Diese fingen aufgrund der aufkommenden Hitze Feuer.