Unbekannter Täter demolierte drei Autos in Neustift und beging Fahrerflucht

Neustift im Stubaital – Drei parkende Autos auf dem Parkplatz der Elferbahn in Neustift wurden von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Laut Polizeibericht soll die Tag zwischen 13 und 17 Uhr geschehen sein. Die Ermittlungen vor Ort ließen die Beamten vermuten, dass der Täter bzw. die Täterin gegen ein Abgrenzungsseil gefahren ist, welches in der Folge die Autos in unmittelbarer Nähe beschädigte. Der Täter beging anschließend Fahrerflucht. Die Höhe der jeweiligen Sachschäden kann von der Polizei aktuell noch nicht beziffert werden.