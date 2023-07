Verlor Kontrolle: Gleitschirm-Flieger (68) verletzte sich nach Notlandung bei Tannheim

Tannheim – Eine Lee-Walze wurde einem 68-jährigen Gleitschirm-Flieger aus Deutschland am Freitag Mittag zum Verhängnis. Der Mann war gegen 12.20 mit seinem Schirm vom Neunerköpfle-West in Richtung Bad Hindelang in Deutschland geflogen, als er bereits während des Rückflugs nach Tannheim stetig an Höhe verlor.