Galerie Widauer: Werke, die der Alltag zusammenhält

Innsbruck – Was haben eine Keramikkatze, ein geschmolzenes Telefon und zwei Babyphones gemein? Richtig, sie sind Teil der gestern eröffneten, wirklich erfrischenden Gruppenschau in der Galerie Widauer in Innsbruck. Thematisch hat sich Kurator Simeon Brugger dabei auf den Alltag gestürzt, der in Form von handelsüblichen Gegenständen oder in Motiven in die Galerieräume einzieht. Um dort zur Kunst zu werden. Formal übersetzt wird er in Fotografie, Skulptur oder pures Konzept.