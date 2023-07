Flaute nach Corona-Hoch: Urlaub statt Möbel trifft auch Föger

Dank noch abzuarbeitender Aufträge liege man bei Föger heuer bisher sogar noch im Plus-Bereich, beim aktuellen Auftragseingang sei die Lage aber momentan sehr schwach, so Haffner. „Der große Bang kommt dann also noch in den nächsten Monaten.“ Wie lange die Flaute dann noch anhält, lasse sich nicht genau voraussagen, eine Rückkehr zur Normalsituation werde laut Haffner angesichts der Teuerung aber wohl sicher ein bis eineinhalb Jahre auf sich warten lassen.