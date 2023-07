Nach langem Warten: Die neuen Tiroler Regionalzüge sind startklar

Nach und nach sollen weitere Strecken folgen, wie jene zwischen Landeck und Innsbruck sowie ab 2024 die Strecke zwischen Wörgl und Salzburg. „Die Züge bereichern das Schienenangebot in Tirol und überzeugen durch Komfort auf dem neuesten Stand der Technik“, sagte Mobilitätslandesrat René Zumtobel (SPÖ) bei der Präsentation der neuen Züge in Wien. Die Garnituren des Herstellers Siemens sind 102 Meter lang und bieten 290 Personen Platz, um 99 mehr als die bisher eingesetzten Züge. Neben WLAN, 24 Fahrradabstellplätzen, Skihaltern und ergonomischen Sitzen besitzen die neuen Züge auch eine Klimaautomatik. „Ich kann versprechen, dieser Sommer wird der letzte sein, in dem man in manchen Zügen in Tirol schwitzt“, sagte Zumtobel, der sich einen Turbo für den öffentlichen Verkehr erwartet. Auf den jeweiligen Strecken soll vor allem der Fahrplantakt an den Abenden und an den Wochenenden erhöht werden. Bis 2024 sollen sich die gefahrenen Zugkilometer in Tirol von 8,5 auf 9,5 Millionen erhöhen, erklärte Zumtobel.