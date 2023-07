Auf Waggon geklettert: Mann (30) erlitt in Innsbruck lebensgefährlichen Stromschlag

Fatales Ende einer Rauschaktion am Frachtenbahnhof. Ein 30-jähriger erlitt Verbrennungen am ganzen Körper. Auch seine Begleiterin, die ihn retten wollte, wurde schwer verletzt.

Innsbruck – Ein schwerer Stromunfall ereignete sich am späten Freitagabend am Innsbrucker Hauptbahnhof. Gegen 23.10 Uhr waren ein Mann und eine Frau – nach einem Lokalbesuch mit reichlich Alkoholkonsum – zunächst am Frachtenbahnhof spazieren gegangen. Laut Angaben der 30-jährigen Frau war ihr ebenfalls 30-jähriger Begleiter plötzlich auf die Idee gekommen, auf einen Kesselwagen zu klettern.