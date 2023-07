Die Löwen verlernen das Brüllen: Peugeot elektrifiziert

Málaga – Peugeot ist nicht vordergründig eine Marke, die man mit dröhnenden Motoren assoziiert. Obwohl die Löwen aus Sochaux das durchaus auch können. Oder konnten. Früher. Bei Rallyes, auf Lang- und Kurzstrecke, auch in der Formel I. Alles passé, selbst wenn heuer anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums der 24 Stunden von Le Mans ein Rennsportler, das Hybrid-Hypercar 9X8, auf den Kurs an der Sarthe geschickt worden war. Alles andere jedoch soll allerbaldigst Schweigen sein. Oder eher Flüstern und Säuseln. Wie es Elektroautos – angeblich – tun, Abroll- und Windgeräusche sowie Reifenkreischen beiseite gelassen. Das Ziel ist Vollelektrifizierung. Der Weg dorthin ist von unterschiedlichen Abstufungen des Unter-Strom-Setzens gesäumt. Diesel ist dabei bekanntlich aus dem Rennen.

Bis dahin werden bestehende Stromer aktualisiert. Wie der e-2008. Dessen optische Updates sind markant – neues Tagfahrlicht –, die technischen Anpassungen – Weiterentwicklung des i-Cockpits – treiben die Digitalisierung weiter voran. Sie sind der Rahmen für einen gestärkten Strom-Antriebsstrang. Wie bereits im DS 3 und im Jeep Avenger sowie im Opel Astra Electric hat das E-Aggregat jetzt 156 statt 136 PS. Kapazitiv aufgewertet ist die Batterie, von 50 auf 54 kWh. Die zwanzig PS höhere Power stehen dem Subkompakt-Crossover gut zur Munterkeit. Was jedoch wesentlicher ist: die Streckung der Reichweite, von 345 auf 406 Kilometer. Die zu erreichen, erscheint im rekuperations-trächtigen Stadt-Dorf-Landstraßen-Verkehr durchaus realistisch. Die Dauertempo-, sprich Autobahn-Prüfung steht aber noch aus.

Die sechs Mehr-PS wirken sich in spontaneren Ampelstarts aus, im urbanen Verkehrsgewühl durchaus willkommen. Im freien Landstraßengeläuf scheint die Mehrleistung weniger wirksam. Auf langen Autobahn-Steigungen geht dem kleinen Benziner, wie gehabt, doch ein wenig die Luft aus. Die Ernte des Mildhybrid-Systems soll jedoch in erster Linie eine Sprit- und Emissions-Ersparnis sein. Ersteres beziffert Peugeot mit bis zu fünfzehn Prozent, Zweiteres hält den CO2-Wert unter 130 Gramm pro Kilometer. Ohne Gebrüll. Aber auch nicht mit mehr Dreizylinder-Gekreisch als zuvor.

Stichwort Digitalisierung: Zum e-Lion-Programm gehörte auch ein erster Einblick in die nächste Entwicklungsstufe des für Peugeot typischen i-Cockpits. Das mutiert zu einer Cinemascope-Displaylandschaft, zu einem 21-Zoll-Panorama-Touchscreen hinter dem nach wie vor klein gehaltenen Volant. Durch die Menus touchen kann man sich künftig via i-Toggles und Lenkradtasten. Es wird im kommenden, neu gemachten 3008er debutieren. Der will ein Vollelektriker sein.