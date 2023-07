Sehbehinderung vorgetäuscht: Mann erschlich sich in Tirol mehr als 100.000 Euro

Innsbruck – Ein 51-jähriger Mann steht in Tirol im Verdacht des gewerbsmäßigen Sozialleistungsbetrugs. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der serbische Staatsbürger jahrelang gegenüber ärztlichen Gutachtern eine hochgradige Sehbehinderung vorgetäuscht haben, um sich eine Invaliditätspension zu erschleichen. Zudem erreichte er dadurch die Auszahlung des Pflegegeldes in der Pflegestufe 3. Insgesamt bekam er durch den mutmaßlichen Betrug unrechtmäßig einen niederen sechsstelligen Eurobetrag überwiesen – also mehr als 100.000 Euro.