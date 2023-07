Angeblich Wolf in Innsbruck gesichtet: Polizei und Jägerschaft mit Suchaktion

Innsbruck – Im Umfeld der Innsbrucker Justizanstalt Ziegelstadl ist am Samstagvormittag angeblich ein Wolf gesichtet worden. Eine entsprechende Meldung sei bei Polizei und Jägerschaft eingegangen, berichtete Vizebürgermeister Johannes Anzengruber am Samstagvormittag in einer Aussendung.