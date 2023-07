Video von Wolf am Natterer Boden: „Die Angst geht um“

Fotos und Videos von Wolfssichtungen im Siedlungsgebiet von Völs, Götzens und Natters sorgen seit Samstag für Aufregung. Das Gebiet wird in den nächsten Tagen weiter beobachtet.

Völs, Götzens – Seit Samstag herrscht Aufregung im Bezirk Innsbruck-Land: In der Früh schlich offensichtlich ein Wolf mitten im Dorfkern von Völs herum. Eine Bewohnerin sah das Tier von ihrer Terrasse aus und machte zwei Handy-Fotos. Das Tier streunte eine Zeit lang im bewohnten Gebiet herum und verschwand dann in einem Wäldchen. „Ich habe sofort die Polizei in Kematen informiert, der Posten war aber nicht besetzt. Worauf ich die Notrufnummer gewählt habe.“