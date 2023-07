Wolfsverdacht im Siedlungsgebiet von Völs und Götzens: Jäger durchkämmen Gebiet

Völserin alarmierte Polizei. Gebiet wird in den nächsten Tagen weiter beobachtet. In Salzburg wurde indessen erster Problemwolf erlegt.

Innsbruck – Zwischen 14. und 21. Juli laufen drei der sechs Abschussverordnungen für Wölfe in Tirol aus. Erlegt konnte noch kein großer Beutegreifer werden. Im Gegensatz zu Kärnten, wo bereits fünf Problemtiere geschossen wurden. Rasch ging es auch im anderen Nachbarbundesland Salzburg: Eine Woche nach Inkrafttreten der Problemwolf-Verordnung ist am Samstag ein erster Wolf von Jägern erlegt worden, nämlich in der Region Hochkönig und Steinernes Meer.