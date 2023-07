Schwerer Unfall in Gerlos: Ferrari landete nach Unfall im Wald

Der teure Bolide wurde erst am nächsten Tag entdeckt. Über die Hintergründe ist derzeit noch nicht viel bekannt, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Gerlos – Ein kurioser Unfall hat sich am in der Nacht auf Freitag auf der Gerlosstraße (B 165) ereignet: Ersten Meldungen zufolge ist ein Ferrari von der Fahrbahn abgekommen: Nachdem er rund 50 Meter Stacheldrahtzaun migerissen hat, ist das Fahrzeug in den angrenzenden Wald abgestürzt. Erst bei Tageslicht soll der Unfall von Unbeteiligten entdeckt worden sein.