VW adaptiert den T-Cross, Marktstart ist 2024

Salzburg – Ein Klassiker wie sein nächster Verwandter, der Polo, ist er noch keiner, erfolgreich ist er aber schon. Der T-Cross von Volkswagen, seit vier Jahren in erster Generation am Markt, hat sich bereits eine größere Fangemeinde gesichert. Immerhin haben sich 1,2 Millionen Käufer für das subkompakte SUV entschieden, das kleiner als der Taigo und der T-Roc ist, den Polo jedoch überragt. Ganz offensichtlich wissen die Kunden unter anderem die hohe Sitzposition zu schätzen. Nun gibt es die Ankündigung eines Facelifts, das Anfang 2024 schlagend wird. Dann kommt der überarbeitete T-Cross mit frischerer Front, adaptierter Heckansicht und aufgewertetem Innenraum in den Handel. Wer jetzt einen T-Cross konfiguriert, wird die adaptierte Version erhalten, denn der „alte“ T-Cross, dessen Produktion noch bis Ende 2023 läuft, gilt als ausverkauft.