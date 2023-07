Mitterdorfer einstimmig zum neuen ÖFB-Präsidenten gewählt

Salzburg - Klaus Mitterdorfer ist am Samstag wie erwartet zum neuen Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) gewählt worden. Der Kärntner erhielt in Salzburg im Rahmen der Außerordentlichen Bundeshauptversammlung alle 14 Stimmen und tritt damit die Nachfolge von Johann Gartner an. Der Niederösterreicher hatte nach dem Rücktritt von Gerhard Milletich im vergangenen Jänner interimistisch als Verbandschef fungiert.

Vorrangigste Aufgabe für Mitterdorfer ist die Finalisierung des ÖFB-Infrastrukturprojekts in Wien-Aspern. "Das ist enorm wichtig. Wir sollten mit all unseren Kräften dazu beitragen, dass der Baubeginn noch in diesem Jahr erfolgt." Weitere Ziele seien so viele Endrunden-Teilnahmen wie möglich mit den diversen Nationalteams sowie eine Stärkung des Amateur-Fußballs. "Wir wollen Burschen und Mädchen für unseren wundervollen Sport begeistern."