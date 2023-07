13 Jahre Pause sind genug! Telfs greift nach der Krone

In den Finale der Tennis-Tiroler-Liga trifft Telfs auf Natters (heute, 13 Uhr/Damen) und Kolsass auf Silz (morgen, 10 Uhr/Herren).

Innsbruck – Der Erste fordert den Zweiten. Oder umgekehrt, je nachdem, wie man es sieht: Zum Abschluss der Punktejagd im Tiroler Mannschaftstennis kommt es zum Showdown der bestplatzierten Teams. Also die endgültige Auseinandersetzung im Kampf um die Landestitel. Ein Höhepunkt im Tiroler Tennissport mit klaren Vorgaben und favorisierten Teams.

Am Telfer Birkenberg erwartet die Damenriege des dortigen Tennisclubs (Samstag 13 Uhr) als Taktgeber der Saison mit dem TC Natters das Überraschungsteam der diesjährigen Tiroler-Liga-Spielzeit. „Wir fahren als Außenseiter nach Telfs, wollen aber für ein würdiges Endspiel sorgen“, erklärt Antonia Walser, Nummer 1 und Betreuerin der Natterer Damen. Franziska Donner vom TC Telfs wiederum will nach einer makellosen Liga-Saison (Punktemaximum) die Meisterschaftskrone nach 13 Jahren wieder in Telfs platzieren. Und eigentlich spricht alles dafür. Im Grunddurchgang wurde Natters nämlich mit 7:0 besiegt.