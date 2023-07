Wimbledon statt Harry Styles in Wien: Switolina mit Terminproblem

London/Wien - Mit dem Einzug ins Achtelfinale beim Tennis-Majorturnier in Wimbledon hatte Jelina Switolina offenbar nicht gerechnet. Denn am (heutigen) Samstag wollte 28-jährige Ukrainerin in Wien das Konzert des britischen Sängers Harry Styles besuchen. "Hey Leute!! Ich hatte vor, zum Konzert meines Favoriten Harry Styles in Wien morgen zu gehen. Aber Wimbledon hat meine Pläne geändert", schrieb Switolina bei Instagram am späten Freitagabend. "Will jemand hingehen? Ich habe zwei Tickets."