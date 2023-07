Quad-Ausfahrt endete für 36-Jährigen im Reuttener Spital

Stanzach – Als Zweiter in einer Dreier-Motorradgruppe war ein Österreicher (36) Samstagmittag auf der Namloser Straße Richtung Stanzach mit einem Quad unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte in abschüssiges, bewaldetes Gelände. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt ins Spital gebracht, der Quad wurde erheblich beschädigt. (TT)