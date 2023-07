Mindestens 14 Tote bei Einsturz von Gebäude im Nordosten Brasiliens

Rio de Janeiro – Beim Einsturz eines Gebäudes in Brasilien sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Feuerwehrleute durchsuchten die Trümmer nach einer Frau und zwei Kindern, die seit dem Unglück am Freitag vermisst wurden, wie die Behörden in Paulista im Nordosten Brasiliens am Samstag mitteilten. Laut dem Zivilschutz des brasilianischen Bundesstaates Pernambuco wurden elf Menschen im Alter zwischen fünf und 45 Jahren verletzt.