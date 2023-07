42-Jähriger bei Holzarbeiten in Tobadill von Baum getroffen

Tobadill – Zu einem Unfall bei Holzarbeiten kam es am Samstag in Tobadill. Ein 37-jähriger Mann versuchte, im sogenannten „Lärchenwald" oberhalb von Giggl einen in Bäumen verhängten Baum nach oben zu fällen. Der Baum fiel jedoch nach unten und traf einen 42-jährigen Kollegen am Kopf. Der Mann war zwar mit entsprechender Schutzausrüstung bekleidet, wurde aber dennoch unbestimmten Grades verletzt. Er wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)