Gleise wurden Radfahrer in Innsbruck zum Verhängnis: Schwere Verletzungen

Innsbruck – Die Straßenbahngleise in Innsbruck wurden am Samstag einem 34-jährigem Radfahrer um 12.55 Uhr zum Verhängnis. Der Somalier kam in der Salurner Straße auf Höhe der Hausnummer 15 mit dem Vorderreifen seines Fahrrades in die dortigen Gleise und stürzte.