Erster Staatsmeistertitel im Sprint für Tirolerin Huys

Wallsee – Die Tirolerin Tabea Huys (Make it happen Triathlon Zillertal) gewann gestern ihren ersten Staatsmeistertitel im Triathlon. Die 17-Jährige entschied im Rahmen des Mostiman-Triathlons im niederösterreichischen Wallsee das Rennen in der Sprint-Distanz für sich. „Beim Laufen habe ich die erste Runde voll angezogen und das ist auch voll gut gegangen. Es fühlt sich jetzt einfach nur voll cool an, Staatsmeisterin zu sein“, meinte Huys. Nächstes Ziel ist kommende Woche die Junioren-WM in Hamburg (GER). Magdalena Früh (1. TTC Innsbruck) wurde Fünfte. Bei den Herren gewann Jan Bader. (rost)