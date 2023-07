Kaunertal, Griechenland und Südfrankreich: Urlauspläne der Politiker wieder vielfältiger

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen bleibt dabei: Gewandert wird auch in diesem Sommer im Kaunertal. Danach hängt er noch einige Tage am Attersee an. Andere Politikerinnen und Politiker zieht es im Urlaub in die Ferne, ergab eine Umfrage der APA: Die größten Reisen haben Staatssekretär Florian Tursky und Arbeitsminister Martin Kocher (beide ÖVP) vor. Tursky klettert durch die Nationalparks Colorados. Kocher tourt durch Kanada.