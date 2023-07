79-Jähriger nach Treppensturz in Telfs in kritischem Zustand

Ein Verwandter bemerkte den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang. Die Polizei gelang über den Balkon in die Wohnung.

Telfs – Ein 79-Jähriger befindet sich nach einem Treppensturz in seiner Wohnung in Telfs in kritischem Zustand. Der Österreicher fiel vom ersten Stock bis zur Wohnungstür, wo er schwerst verletzt im Stiegenhaus liegen blieb.

Ein zufällig anwesender Verwandter nahm den Sturz wahr und setzte die Rettungskette in Gang. Der 79-Jährige lebt allein, die Wohnung war versperrt. Polizeibeamte gelangten über eine Leiter auf den Balkon in den ersten Stock und von dort über die Balkontür in die Wohnung. Der Verletzte wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)