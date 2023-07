Tödlicher Unfall in Bayern: Biker (22) schlitterte in zwei Mädchen

Die Mädchen erlitten Frakturen an den Unterschenkeln. Der 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Berchtesgaden – Ein Motorradfahrer aus Oberösterreich ist bei einem Unfall in Bayern ums Leben gekommen, ein weiterer Österreicher und zwei kleine Mädchen sind schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger hatte den Biker beim Durchführen verschiedener „Fahrmanöver“ gefilmt, wie die bayerische Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Österreicher waren demnach mit einer Motorrad-Gruppe in Berchtesgaden unterwegs.

Die Mädchen erlitten schwere Beinverletzungen - Frakturen an den Unterschenkeln - und wurden wie der 19-Jährige per Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Der Zustand des Halleiners wurde vom Notarzt als sehr kritisch beschrieben, so die Polizei. Der 22-Jährige starb trotz vorgenommener Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.