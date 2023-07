Rennradfahrer stieß in Mayrhofen gegen Pkw: Schwer verletzt

Mayrhofen – Ein 45-jähriger Rennradfahrer wurde am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Mayrhofen schwer verletzt. Der Deutsche fuhr gegen 18.30 Uhr auf der nassen Mautstraße in Richtung Stillup Speichersee talwärts. Vor einer Kurve kam der 45-Jährige ins Rutschen und prallte seitlich gegen einen Pkw.