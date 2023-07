Kaiserwetter bei den Bezirksmusikfesten in Sistrans, Mieders und Inzing

Sistrans – Ganz im Zeichen des 200-Jahr-Jubiläums der Musikkapelle Sistrans steht dort an diesem Wochenende das Bezirksmusikfest. Drei Tage lang wird gefeiert. Los ging es bereits am Freitag mit dem „Tag der Jugend“. Nach Festmesse und Festakt am Sonntagvormittag wird es musikalisch. Am Nachmittag steht noch der Festumzug auf dem Programm, bevor der Tag dann bei der großen Feier langsam ausklingt.