Streiks im italienischen Bahn- und Flugverkehr angekündigt

Trenitalia warnte, dass der Ausstand „erhebliche Auswirkungen“ auf den Bahnverkehr haben und zu „vollständigen und teilweisen Zugausfällen“ führen könnte. Am Samstag kommt es zu Ausfällen im Flugverkehr.

Rom – In Italien ist mit einer schwierigen Woche im öffentlichen Verkehr zu rechnen. Am Donnerstag legt das Bahnpersonal 24 Stunden lang die Arbeit nieder. Der Protest betrifft nicht nur die Staatsbahnen FS, sondern auch das Personal der privaten Bahngesellschaft Italo, berichteten Gewerkschaften. Der Streik beginnt am Donnerstag (13. Juli) um 3 Uhr und geht bis Freitag um 2 Uhr weiter.