Es wird noch deutlich heißer: Bis zu 36 Grad auch in Tirol

Die zweite Hitzewelle des Jahres nimmt Fahrt auf. Schon am Sonntag kletterte das Quecksilber deutlich über die 30-Grad-Marke. Zu Beginn der Woche heizt die Sonne dann noch mehr ein. Das Ende der Hitzewelle ist im Westen dann am Mittwoch in Sicht.

Innsbruck – Heiß war der Start in die Sommerferien – und noch ein bisschen heißer geht es weiter. Bis zu 36 Grad sagen die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale für die nächsten Tage voraus. Nicht nur in Tirol, in ganz Österreich, treibt die Sonne das Quecksilber immer weiter hinauf. Am Mittwoch geht die große Hitze im Westen zu Ende, am Donnerstag dann auch in Ostösterreich.

Dienstag wird der heißeste Tag der Woche in Tirol

„Die zweite Hitzewelle des Jahres erreicht zu Wochenbeginn ihren Höhepunkt“ sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Am Montag werden die höchsten Temperaturen von bis zu 36 Grad wohl im Osten des Landes gemessen. Wobei es aber auch in Tirol nicht recht viel kühler sein wird. Bis zu 33 Grad sind vorhergesagt. Wolkenfelder ziehen schon ab dem Morgen durch, an der Grenze zu Bayern kann es dann bereits zu Mittag den einen oder anderen Schauer geben – Blitz und Donner nicht ausgeschlossen.

Sonniger und noch ein wenig heißer wird dann der Dienstag in Tirol. Mit 30 bis 36 Grad ist dann aber in Westösterreich der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht. Am Nachmittag bilden sich nur ganz vereinzelte Hitzegewitter in den Alpen. Am Abend und in der Nacht ziehen von Vorarlberg bis Oberösterreich vermehrt kräftige Gewitter auf.

Trübe Aussichten für Donnerstag

Schauer und Gewitter schon in der Früh ziehen am Mittwoch über Tirol hinweg. Dazu kühlt es spürbar ab. Mehr als 24 bis 29 Grad werden es im Westen Österrechs nicht mehr werden. Im Süden und Osten des Landes kommt dagegen noch häufig die Sonne zum Vorschein. Aber auch hier wird es spätestens am Abend gewittrig mit erheblicher Unwettergefahr. „Vor allem im Süden zeichnet sich eine klassische Unwetterlage ab, die Gewitter können hier zu starkem Hagel, Sturmböen und Starkregen führen“, sagt Nikolas Zimmermann, Gewitterexperte der Unwetterzentrale.

Am trübsten sind die Aussichten für den Donnerstag. Viele Wolken und Regenschauer – die Sonne gibt nur hin und wieder ein kleines Gastspiel. Vom Bodensee bis nach Oberösterreich trocknet es immer mehr ab. Bei 20 bis 23 Grad in Nordtirol und maximal 25 Grad in Osttirol ist es bei weitem nicht mehr so heiß.

