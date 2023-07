Gleitschirm-Abstürze in Defereggen und Schwendberg: Beide Piloten im Spital

Der 40-jährige Gleitschirmflieger in Schwendberg war erst zehn Minuten in der Luft, als der Schirm auf einer Seite einklappte und der Pilot abstürzte. Dem 30-jährigen Piloten St. Jakob in Defereggen widerfuhr ähnliches. Beide wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Schwendberg – Am Sonntag kurz vor Mittag zog sich ein 40-jähriger Gleitschirmflieger nach einem Sturz schwere Verletzungen zu. Laut Polizeibericht klappte der Schirm des deutschen Staatsbürgers zehn Minuten nach seinem Start beim „Melchboden" auf einer Seite ein, als er eine Spirale fliegen wollte. Der Mann stürzte daraufhin ab und schlug auf einen mit Felsen durchsetzten Wiesenboden auf und zog sich schwere Verletzungen zu.

Augenzeugen des Unfalls setzten die Notrufkette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Der Verunfallte wurde mittels Tau von einem Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.

Der Absturz eines 30-jährigen italienischen Staatsbürgers in St. Jakob in Defereggen wurde ebenfalls wegen eines eingeklappten Schirms verursacht. Der Pilot startete in Antholz, als er gegen 11.15 in Turbulenzen oberhalb der Seespitzhütte geriet.