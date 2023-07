St. Johann in Tirol: Zwei Autos kollidierten, beide Lenker verletzt im Krankenhaus

St. Johann in Tirol – Gegen 14.50 kam es auf der B178 vor St. Johann in Tirol zu einer Kollision von zwei Autos. In den Unfall verwickelt war ein 44-jähriger deutscher Staatsbürger, der mit seinem weißen BMW von Erpfendorf kommend in Richtung St. Johann unterwegs war und eine 68-jährige Österreicherin in einem roten Dacia.