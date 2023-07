Zwei Unfälle in Innsbruck: Mopedfahrer kollidiert mit Auto, Fußgängerin von Auto erfasst

Innsbruck – Am Sonntagnachmittag kam es in Innsbruck zu zwei Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Der erste ereignete sich um kurz vor 16 Uhr, als ein 16-jähriger Österreicher mit seinem Moped die Weingartenstraße entlang in Richtung Westen fuhr. Zur selben Zeit bog ein 44-jähriger marokkanischer Staatsbürger mit seinem Auto vom Sieglangerufer links in die Weingartenstraße ein.Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Mopedfahrer stürzte und sich verletzte. Die durchgeführten Alkomattests verliefen laut Polizeibericht negativ.